Суд поставит точку в деле врача-хирурга, пациентка которого умерла из-за осложнений после операции в одной из больниц Карелии

Врач из Сегежи предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности из-за непрофессионально проведенной операции.

Следователи следственного отдела Сегежи Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении работника районной больницы. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Следствие установило, что в мае 2023 года врач-хирург центральной районной больницы проводил операцию по удалению органа брюшной полости 75-летней пациентке. Исполняя свои профессиональные обязанности небрежно, медицинский сотрудник допустил нарушение техники ее проведения, в результате чего у пациентки возникли осложнения. Так как постоперационное состояние женщины не дало положительной динамики, пациентку перевели в республиканскую больницу для повторной операции. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась.

Комплексная судебно-медицинская экспертиза в рамках предварительного следствия установила, что выявленный дефект оказания врачом-хирургом медицинской помощи состоит в прямой причинно-следственной связи с гибелью потерпевшей, говорится в сообщении Следкома Карелии.

Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время с утвержденным обвинительным заключением дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе республиканского ведомства.