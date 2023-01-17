Суд потребовал от властей оборудовать «зебру» и тротуары у новой школы на западе Карелии

Муезерский районный суд обязал чиновников обустроить пешеходный переход и тротуары на территории школы в поселке Ледмозеро.

Муезерский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного прокурора к администрации Ледмозерского сельского поселения.



В надзорном органе обратили внимание на пешеходный переход у здания новой школы на улице Молодая Гвардия, 1-А. По мнению прокуратуры, существующий объект не соответствует нормам безопасности.



Суд требования прокурора удовлетворил. Местные власти обязаны до 30 июня 2023 года обустроить на территории школы «зебру» - с искусственными неровностями и освещением, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов республики.



Кроме того, чиновникам придется потратиться на тротуары на автомобильной дороге вдоль школы. Решение суда вступило в законную силу.