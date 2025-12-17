Суд потребовал ускорить расселение аварийного дома в Петрозаводске

Суд потребовал от петрозаводской мэрии сократить сроки расселения разрушающегося дома в Петрозаводске.
Петрозаводский городской суд удовлетворил иск жителя Петрозаводска к городской администрации. Он не был согласен с установленными сроками расселения многоквартирного дома № 17 на улице Фурманова.
Здание было признано аварийным и непригодным для проживания ещё по заключению технической экспертизы в 2018 году. Изначально администрация установила срок его расселения до 31 декабря 2023 года, однако в 2019 году этот срок был перенесён на пять лет — до 31 декабря 2028 года.
— В ходе судебного разбирательства было установлено, что состояние дома представляет прямую угрозу: существует риск частичного или полного самопроизвольного обрушения конструкций, — сообщили в Пресс-службе судов.
Суд счёл перенос срока расселения на 2028 год незаконным и обязал администрацию Петрозаводска установить новый, разумный и значительно сокращённый срок для отселения жильцов. Сделать это мэрия должна будет в течение месяца после вступления решения в законную силу.
Напомним, новые дома для переселенцев из аварийного жилья строят в Петрозаводске и Беломорске.