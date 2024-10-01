Суд принял решение выгнать женщину из квартиры, в которой она развела грязь и докучала соседям

Квартира находится в собственности ЦБК и сдавалась женщине по социальному найму.

40-летняя кондопожанка проживала в квартире, которую предоставил ей на условиях коммерческого найма Кондопожский ЦБК.

Срок договора истек и продлевать его комбинат не намерен, но кондопожанка выезжать из квартиры не намерена.

Кондопожский ЦБК обратился в суд, который принял решение выселить квартирантку без предоставления ей другого жилья. Теперь у нее есть 10 дней, чтобы освободить квартиру и передать ключи.

В суде выяснилось, что в квартире женщина развела антисанитарию и постоянно нарушала тишину по ночам. За последние три года за это ее привлекали к административной ответственности более 30 раз.

Решение городского суда вступило в законную силу