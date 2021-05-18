Суд присяжных посчитал, что бизнесмен, расстрелявший человека в Петрозаводске, не заслуживает снисхождения

В Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков признан виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества, сообщили в Следкоме Карелии.

Собранные следственными органами Следкома Карелии доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта Евгению Яблокову. Он признан виновным в совершении убийства, покушении на убийство и повреждении чужого имущества.

Следствием и судом установлено, что днем 18 марта 2020 года Яблоков на улице Правды в Петрозаводске в ходе конфликта из-за ДТП с гражданином Азербайджана и тремя его знакомыми произвел не менее шести выстрелов из охотничьего гладкоствольного самозарядного карабина 12 калибра в своих оппонентов. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте происшествия.

В результате произведенных бизнесменом выстрелов пулями были повреждены две автомашины, одна из которых двигалась по проезжей части, а вторая была припаркована между жилыми домами. Также пули повредили окно квартиры и стену жилого дома.

С места происшествия подсудимый скрылся, но предпринятыми мерами розыска задержан сотрудниками уголовного розыска полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновными в инкриминируемых ему преступлениях. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор.

Как рассказал адвокат со стороны пострадавших Анатолий Хоменя, сегодня в Верховном суде Карелии суд присяжных в отношении Яблокова вынес вердикт, что он виновен по всем вменяемым статьям и не заслуживает снисхождения.

Напомним, что предприниматель, расстрелявший человека в центре Петрозаводска, надеялся на суд присяжных.