Суд признал лесную дорогу в Карелии охотничьими угодьями и наказал водителя с ружьем

Охотнику из Санкт-Петербурга на год запретили заниматься этим хобби за то, что он в Карелии охотился на автомобиле.

Как сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка», такое решение вынес мировой суд и поддержал Кировский районный суд Петербурга.

В сентябре прошлого года мужчина охотился в Беломорском районе, передвигаясь на автомобиле SKODA KODIAQ. При проверке у него в салоне было обнаружено расчехленное ружье. Согласно правилам охоты, на той территории запрещено находиться в транспортных средствах с включенным мотором и с расчехленными ружьями.

Охотник отказался признать вину – по его словам, дорога, на которой его остановили, не относится к охотничьим угодьям, а, значит, он нарушил только правила транспортировки оружия.

Суд опроверг эти доводы, ссылаясь на официальную карту охотничьих угодий Карелии.

В итоге его признали нарушителем административного кодекса и на год запретили охотиться.