Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:08, 03 Мая 2018

Суд признал незаконным перевозку детской хоккейной команды финским бизнесменом

По теме

В Петрозаводске раздадут георгиевские ленточки
03.05.18 14:19
В Карелии юрлица, не заключившие договор с "Автоспецтрансом", заплатят крупные штрафы
03.05.18 14:12
В правительстве рассказали, как в Карелии пройдет День Победы
03.05.18 13:48
Все новости
Загрузка...

Арбитражный суд Карелии признал незаконной перевозку пассажиров из Санкт-Петербурга в Петрозаводск на автобусе финской компании "KaryalaBus".

Как следует из материалов дела, в мае 2017 года на стационарном посту контроля на трассе "Кола" сотрудники управления автодорожного надзора остановили 64-местный автобус "Scania" с пассажирами. Автобус принадлежит финскому автоперевозчику - компании "KaryalaBus". За рулем находился хозяин фирмы – гражданин России, уроженец Петрозаводска Александр Барбашин.

Сотрудники автодорнадзора оштрафовали его за нарушение федерального закона, согласно которому иностранный перевозчик не имеет права перевозить пассажиров на иностранном транспорте между пунктами, расположенными на территории России. Автобус отправили на штрафстоянку.

После этого административное дело против финской компании возбудила Выборгская таможня, на которой декларировался автобус. Таможня обвинила предпринимателя в неуплате таможенных платежей на сумму 2,5 млн. рублей.

Александр Барбашин отказался заплатить эту сумму. Ранее он рассказал "Вестям Карелии", что вез из Санкт-Петербурга в Петрозаводск детскую хоккейную сборную Карелии, которую тренирует его отец, проживающий в Петрозаводске.
По словам Барбашина, это была не коммерческая, а благотворительная поездка. И перевозку осуществляла не фирма "KaryalaBus", а он сам, как физическое лицо.

Суд признал эти аргументы несостоятельными.

Почему суд принял такое решение, читайте аргументы против автоперевозчика в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

В Петрозаводске раздадут георгиевские ленточки
03.05.18 14:19
В Карелии юрлица, не заключившие договор с "Автоспецтрансом", заплатят крупные штрафы
03.05.18 14:12
В правительстве рассказали, как в Карелии пройдет День Победы
03.05.18 13:48
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Шарик
2018-05-03 14:06:53
Дурдом! Лучше бы не совался в наш "гондурас", буквально нашпикованный дураками и непрофессионалами....понятно почему умные люди бегут отсюда при первой возможности....
Горожанин
2018-05-03 12:58:45
Кому и какой ущерб нанес мужик этой перевозкой? У нас наверняка своих автобусов для безопасной перевозки детей нет...
елпидифор
2018-05-03 12:39:36
Исправьте ошибку: "KaryalaBus". А то навлечете гнев Григорьева.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
26.04.2018, 11:23
"А о детях вы подумали?"
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

Сегодня 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало"
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 2
Сегодня 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»