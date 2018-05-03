Суд признал незаконным перевозку детской хоккейной команды финским бизнесменом

Арбитражный суд Карелии признал незаконной перевозку пассажиров из Санкт-Петербурга в Петрозаводск на автобусе финской компании "KaryalaBus".

Как следует из материалов дела, в мае 2017 года на стационарном посту контроля на трассе "Кола" сотрудники управления автодорожного надзора остановили 64-местный автобус "Scania" с пассажирами. Автобус принадлежит финскому автоперевозчику - компании "KaryalaBus". За рулем находился хозяин фирмы – гражданин России, уроженец Петрозаводска Александр Барбашин.

Сотрудники автодорнадзора оштрафовали его за нарушение федерального закона, согласно которому иностранный перевозчик не имеет права перевозить пассажиров на иностранном транспорте между пунктами, расположенными на территории России. Автобус отправили на штрафстоянку.

После этого административное дело против финской компании возбудила Выборгская таможня, на которой декларировался автобус. Таможня обвинила предпринимателя в неуплате таможенных платежей на сумму 2,5 млн. рублей.

Александр Барбашин отказался заплатить эту сумму. Ранее он рассказал "Вестям Карелии", что вез из Санкт-Петербурга в Петрозаводск детскую хоккейную сборную Карелии, которую тренирует его отец, проживающий в Петрозаводске.

По словам Барбашина, это была не коммерческая, а благотворительная поездка. И перевозку осуществляла не фирма "KaryalaBus", а он сам, как физическое лицо.

Суд признал эти аргументы несостоятельными.

Почему суд принял такое решение, читайте аргументы против автоперевозчика в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".