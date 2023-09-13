Суд признал противоправными действия известной торговой сети в Петрозаводске

Городской суд карельской столицы разобрал нарушение положений Федерального закона.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, Петрозаводский городской суд после рассмотрения иска признал противозаконными действия Акционерного общества «Тандер» в отношении неопределенного круга лиц.

Как выяснилось, один из магазинов сети, расположенный на проспекте Александра Невского, продавал табачные изделия. Между тем, менее чем в 100 метрах от магазина располагалось детской образовательное учреждение.

Решение суда вступило в законную силу.