Суд признал противоправными действия известной торговой сети в Петрозаводске

Городской суд карельской столицы разобрал нарушение положений Федерального закона.
Как сообщили в Роспотребнадзоре Карелии, Петрозаводский городской суд после рассмотрения иска признал противозаконными действия Акционерного общества «Тандер» в отношении неопределенного круга лиц.
Как выяснилось, один из магазинов сети, расположенный на проспекте Александра Невского, продавал табачные изделия. Между тем, менее чем в 100 метрах от магазина располагалось детской образовательное учреждение.
Решение суда вступило в законную силу.
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