Суд признал вину властей в срыве подготовки проекта очистных сооружений в райцентре Карелии

Проект строительства канализационных очистных сооружений в городе Кемь затянулся из-за судебной тяжбы между проектировщиками и местной администрацией.
Это следует из решения Арбитражного суда Карелии по иску компании «ВКО», которая разрабатывала проектную документацию, к администрации района.
Согласно материалам дела, «ВКО» подготовила часть документации, а потом приостановила работу из-за того, что местные власти не предоставили всех технических данных, необходимых для разработки проекта.
Суд пришел к выводу, что районная администрация была обязана предоставить такие данные, поэтому она несет ответственность за срыв контракта.
Согласно судебному решению, власти района должны заплатить проектировщикам более 8 млн рублей задолженности по контракту.
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