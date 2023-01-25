Суд признал вину властей в срыве подготовки проекта очистных сооружений в райцентре Карелии

Проект строительства канализационных очистных сооружений в городе Кемь затянулся из-за судебной тяжбы между проектировщиками и местной администрацией.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии по иску компании «ВКО», которая разрабатывала проектную документацию, к администрации района.

Согласно материалам дела, «ВКО» подготовила часть документации, а потом приостановила работу из-за того, что местные власти не предоставили всех технических данных, необходимых для разработки проекта.

Суд пришел к выводу, что районная администрация была обязана предоставить такие данные, поэтому она несет ответственность за срыв контракта.

Согласно судебному решению, власти района должны заплатить проектировщикам более 8 млн рублей задолженности по контракту.