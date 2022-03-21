Суд продлил арест бывшего министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова до 3 июня

В судебном процессе по делу экс-министра транспорта республики Алексея Кайдалова, обвиняемого во взятке, доказательства представляет сторона обвинения.

В минувший понедельник, 21 марта, в петрозаводском городском суде под председательством Александра Меркова продолжилось рассмотрение резонансного уголовного дела бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова. Гособвинитель на процессе — старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова.

Напомним, что Следком республики обвиняет Алексея Кайдалова по ст. 290 ч. 6 Уголовного кодекса РФ: «Получение взятки, совершенное группой лиц (вместе с экс-замгендиректора аэропорта „Петрозаводск“ Игорем Волчеком — Прим. ред.) по предварительному сговору в особо крупном размере».

Из-за неявки некоторых свидетелей заседание суда 21 марта было недолгим. В этот день рассмотрели новые ходатайства защитников экс-министра Светланы Радзевичус и Алексея Семенова из Санкт-Петербурга. Они просили приобщить к делу некоторые новые документы. А ранее суд продлил арест Алексея Кайдалова до 3 июня включительно.

Поскольку судебные заседания по этому делу проходят раз в неделю, по понедельникам, следующее заседание намечено на 28 марта. В этот день планируется продолжить допрос подельника бывшего министра — экс-замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игоря Волчека, который ранее уже начал давать показания о получении им взяток вместе с Алексеем Кайдаловым. Кроме того, суд в закрытом заседании намерен продолжить и заслушивание имеющих отношение к этому уголовному делу телефонных переговоров, в частности, между Кайдаловым и Волчеком, зафиксированных оперативными сотрудниками МВД и УФСБ Карелии.

Как ранее мы сообщали, по версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионной взятки. За эти деньги они ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале прошлого года петрозаводский суд приговорил признавшего вину и заключившего выгодное ему досудебное соглашение со следствием Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Кайдалов вину не признает, ему грозит до 15 лет лишения свободы.