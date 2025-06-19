Суд продлил арест для петрозаводского шоумэна, которого обвиняют в убийстве бывшей девушки

Резонансное дело об убийстве 36-летней Ирины, в котором признался известный в Петрозаводске шоумэн и бывший полицейский Евгений Родионов, близится к суду.

23 июня Петрозаводский суд продлил для 44-летнего Родионова арест еще на полгода. Тогда как дело, предварительно, начнут рассматривать в суде уже в июле.

Напомним, в период с 22 по 23 ноября 2024 года в Петрозаводске Евгений Родионов совершил убийство 36-летней знакомой Ирины, которая работала адвокатом. Впоследствии после опроса об обстоятельствах исчезновения женщины он пытался скрыться за пределами города, однако был задержан. Тело погибшей в дальнейшем было обнаружено в лесу на территории Прионежского района с признаками термических ожогов. Родионов сам признался, что пытался сжечь тело и закопать, чтобы скрыть следы преступления.

Девушка приехала в Петрозаводск, где живут ее родители, из Москвы. Она созвонилась с данным гражданином, чтобы встретиться. Как выяснилось, до 2017 года они состояли в отношениях. Бывший парень, житель Петрозаводска, забрал ее на автомобиле. После чего девушку никто не видел. В убийстве мужчина признался под тяжестью улик, потом показал место, где находится тело.

Показательно, что Родионов активно потом участвовал в розыске Ирины вместе с поисковыми отрядами. И даже показывал место, где якобы был с ней. Задержали его позже около дома отца в машине. В Петрозаводске многие знают Евгения Родионова по выступлениям в кафе и барах, где он работал певцом. Кроме того, мужчина ранее работал участковым.