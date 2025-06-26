Суд продлил срок заключения под стражей мужчине, который смертельно избил женщину молотком

Срок заключения продлили до осени.

Муезерский районный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в смертельном избиении женщины молотком. Как рассказали в пресс-службе судов, его будут держать под стражей до 5 сентября. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя, который запросил продлить срок заключения под стражей для обвиняемого. Ранее следствие выяснило, что мужчина нанес потерпевшей множество ударов по голове и телу из личной неприязни. Женщина скончалась по пути в больницу, прямо в машине скорой помощи.