Суд просит ресторан "Петровский" освободить помещение

Арбитражный суд Карелии принял решение обязать владельца ресторана "Петровский", расположенного в историческом здании на пл. Ленина, освободить помещение.

Судебное решение принято по заявлению министерства имущественных отношений Карелии, в ведении которого находится здание.

Министерство потребовало от ООО "Петровский" погасить задолженность по аренде и неустойку, а также освободить помещение и вернуть его в ведение Минимущества.

Сколько задолжал ресторан "Петровский", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".