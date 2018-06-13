Суд просит ресторан "Петровский" освободить помещение

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Арбитражный суд Карелии принял решение обязать владельца ресторана "Петровский", расположенного в историческом здании на пл. Ленина, освободить помещение.
Судебное решение принято по заявлению министерства имущественных отношений Карелии, в ведении которого находится здание.
Министерство потребовало от ООО "Петровский" погасить задолженность по аренде и неустойку, а также освободить помещение и вернуть его в ведение Минимущества.
Сколько задолжал ресторан "Петровский", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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