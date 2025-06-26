Суд рассмотрит дело карельского Шумахера, по вине которого погиб человек

Молодой водитель, создавший аварийную ситуаицю на трассе, предстанет перед служителями закона.

В Олонецком районном суде приступят к рассмотрению дела молодого водителя, ставшего виновником смертельного ДТП. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов республики Карелии.

— По версии следствия, в декабре прошлого года указанный гражданин, управляя транспортным средством в условиях сумерек и пасмурной погоды, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя автомобилями, — указали там.

В результате массовой аварии погиб пассажир, находившийся в одном салоне с обвиняемым.

Напомним, сегодня утром водитель легкового автомобиля, двигавшийся по трассе в Пряжинском районе, разбился насмерть, врезавшись в грузовик.