Суд разрешил бизнесмену Макееву тратить по 24,5 тыс. рублей

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Известный в Карелии бизнесмен Дмитрий Макеев, признанный банкротом, добился в суде решения, которое позволяет ему тратить на личные нужды свою зарплату – эти деньги исключены их конкурсной массы, на которую претендуют кредиторы.
Согласно определению Арбитражного суда Карелии, Макеев попросил исключить из конкурсной массы денежные средства в размере 24499 рублей 68 копеек. В ходатайстве бизнесмен пояснил, что эту сумму он ежемесячно получает в качестве зарплаты исполнительного директора ООО "Промышленный альянс".
Для чего нужна такая сумма, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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