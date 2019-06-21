Суд разрешил бизнесмену Макееву тратить по 24,5 тыс. рублей

Известный в Карелии бизнесмен Дмитрий Макеев, признанный банкротом, добился в суде решения, которое позволяет ему тратить на личные нужды свою зарплату – эти деньги исключены их конкурсной массы, на которую претендуют кредиторы.

Согласно определению Арбитражного суда Карелии, Макеев попросил исключить из конкурсной массы денежные средства в размере 24499 рублей 68 копеек. В ходатайстве бизнесмен пояснил, что эту сумму он ежемесячно получает в качестве зарплаты исполнительного директора ООО "Промышленный альянс".

Для чего нужна такая сумма, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".