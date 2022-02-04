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Суд решит судьбу водителя, пойманного автоинспекторами под Петрозаводском без прав

Новости. Общество
16:58, 06 Февраля 2022
фото: Полиция Прионежского района/ВК

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Инспекторы остановили на подъезде к Петрозаводску водителя, который был лишен прав.

По сообщению ГИБДД Карелии, инцидент произошел в минувшую пятницу, 4 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района отстранили от управления 43-летнего водителя автомобиля Renault Megane. Около 17:00 петрозаводчанин двигался по автодороге "подъезд к аэропорту Петрозаводск", но был остановлен экипажем ДПС, сообщается в паблике прионежской полиции.

Проверка водителя по базе данных ГИБДД показала, что ранее он уже лишен права управления транспортными средствами и срок лишения еще не окончен. Водитель был задержан, в отношении него составлены административные материалы. Машинау поместили на спецстоянку. Наказание за управление транспортным средством водителем, будучи лишенным, принимает суд. За подобное нарушение мужчине грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

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