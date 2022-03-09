Суд в Карелии лишил наркоторговца свободы на 7 лет

В Беломорском районе 26-летний местный житель лишился свободы за распространение наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело находилось в производстве следственного отделения полиции по Беломорскому району. Факты преступления выявлены УФСБ Карелии.

В ходе следствия установлено, что беломорчанин перевозил наркотическое средство в крупном размере, приобретенное с целью распространения. Кроме того, часть наркотика он хранил при себе для личного пользования.

Так, по пути из Петрозаводска в Беломорск его транспорт был остановлен и досмотрен правоохранителями. В иномарке обнаружили и изъяли обмотанный изоляционной лентой свёрток бумаги с порошкообразным веществом, электронные весы и приспособления для курения.

Тогда мужчина сообщил, что в бумаге находится запрещённое вещество — 43,5 грамма синтетического наркотика, как позже установили эксперты. Кроме того, следы так называемой «соли» были обнаружены и на курительных приспособлениях, а отпечатки пальцев обвиняемого — на свёртке.

В процессе расследования уголовного дела мужчина рассказал, что приобрёл запрещенные вещества в Петрозаводске для последующего сбыта и для личного употребления. В этих целях он и хотел перевезти наркотик в Беломорск.

Уголовное дело было направлено в Беломорский суд, который приговорил 26-летнего жителя Беломорска к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы за совершение двух преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.