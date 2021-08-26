Суд в Карелии лишил свободы местного жителя, ударившего головой по лицу полицейскому

В Прионежском районе пьяный мужчина активно сопротивлялся задержанию и в итоге оказался за решеткой, сообщается на сайте Прионежского районного суда.

Так, 16 августа в Прионежском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Прионежского района, применившего насилие в отношении двух сотрудников полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в мае житель одного из поселков Прионежского района, чтобы избежать административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от сотрудников полиции.

Но полицейские догнали нарушителя общественного порядка и заковали в наручники. После этого нарушитель был доставлен полицейскими в пункт скорой медицинской помощи поселка, чтобы врач осмотрел задержанного , если что, оказал медицинскую помощь.

Но задержанный не желал мириться со сложившейся ситуацией и нанес одному из сотрудников полиции удар ногой в плечо, а второго с силой ударил головой в лицо.

За активное сопротивление и применение силы в отношении стражей порядка мепстный житель был осужден. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы.