Реклама
Жители Кемского района принимают решения, которые помогут сделать его комфортным (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 09:35
На земле «Калевалы» живут люди, которые верят в будущее своего района (ВИДЕО)
Сегодня 07:20
ЦИК Карелии подготовила единую информацию о кандидатах в Госдуму
26.08.2021 12:34
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56

Суд в Карелии лишил свободы местного жителя, ударившего головой по лицу полицейскому

Новости. Криминал
08:05, 27 Августа 2021
фото: © архив ИТАР-ТАСС

Новости партнеров

В Прионежском районе пьяный мужчина активно сопротивлялся задержанию и в итоге оказался за решеткой, сообщается на сайте Прионежского районного суда.

Так, 16 августа в Прионежском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Прионежского района, применившего насилие в отношении двух сотрудников полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в мае житель одного из поселков Прионежского района, чтобы избежать административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от сотрудников полиции.

Но полицейские догнали нарушителя общественного порядка и заковали в наручники. После этого нарушитель был доставлен полицейскими в пункт скорой медицинской помощи поселка, чтобы врач осмотрел задержанного , если что, оказал медицинскую помощь.

Но задержанный не желал мириться со сложившейся ситуацией и нанес одному из сотрудников полиции удар ногой в плечо, а второго с силой ударил головой в лицо.

За активное сопротивление и применение силы в отношении стражей порядка мепстный житель был осужден. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
20.08.2021, 13:25
Строительство Белопорожских ГЭС в Карелии приостановлено
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»