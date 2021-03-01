Суд в Карелии лишил водительских прав любителя выпить, страдающего психическим расстройством

Мужчина с психическим расстройством, управлявший автомобилем, угрожал безопасности населения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам проверки выявлен житель Прионежского района, имеющий водительское удостоверение со сроком действия до марта 2027 года, при этом он страдает психическим и поведенческим расстройством, вызванным употреблением алкоголя, которое включено в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, утвержденный постановление правительства РФ.

Управление транспортным средством при наличии такого заболевания нарушает права неограниченного круга лиц, поскольку создаёт опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

По указанным основаниям прокуратурой Прионежского района в суд направлено административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами.

Прионежским районным судом требования прокурора удовлетворены, право на управление транспортными средствами гражданина прекращено.

Определением Верховного суда Республики Карелия решение Прионежского районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.