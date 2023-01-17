Суд в Карелии может отнять землю с домом у семьи с пятью детьми

Пряжинский районный суд рассматривает дело о земельном участке, который власти Карелии выдали многодетной семье - несмотря на то, что у земли уже есть владелец.

Жительница Москвы подала иск в отношении карельского министерства имущественных и земельных отношений, а также семьи Левиных из Петрозаводска.



Все дело в том, что в 2020 году министерство бесплатно выдало многодетной семье Левиных надел в поселке Кудама для строительства жилья.



Левины взяли кредит, поставили дом, но в начале этого года выяснилось, что почти весь участок с 2009 года принадлежит жительнице российской столицы.



«После такой новости неделю с женой не спали. Детям пока не рассказываем, молчим, старший только знает. Все для детей хотелось сделать, мы ради этого участка через многое прошли», — рассказал Александр Левин.







О том, на кого теперь ссылается министерство имущественных и земельных отношений Карелии, а также о том, чью сторону занял детский омбудсмен республики - читайте в нашем материале «Резиновая Кудама или министерство с ограниченной ответственностью».