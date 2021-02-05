Суд в Карелии наказал директора управляющей компании после жалобы жильца одного из домов

В Суоярвском районе директор управляющей организации привлечен к административной ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель поселка Найстенъярви Суоярвского района пожаловался в прокуратуру, что управляющая организация – ООО "Суоярвские коммунальные системы", обслуживающая его дом, не разметила информацию о себе в интернете на сайте государственной информационной системе ЖКХ.

Прокуратура Суоярвского района по обращению гражданина провела проверку общества с ограниченной ответственностью "Суоярвские коммунальные системы" и установила, что в нарушении требований закона необходимая информация об управлении данным домом ООО "СКС" на сайте ГИС ЖКХ размещена не была.

По результатам проверки прокурор Суоярвского района в отношении директора ООО "СКС" вынес постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.

Материалы дела об административном правонарушении были направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка Суоярвского района. По итогам рассмотрения дела директор организации признан виновным в совершении указанного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде предупреждения.

Постановление мирового судьи не вступило в законную силу.