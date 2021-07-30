Суд в Карелии наказал двух местных жителей за постоянные кражи водки и еды из магазина

В Беломорске два брата неоднократно похищали из сетевого магазина спиртное и продукты, за это попали на скамью подсудимых, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

Органами предварительного расследования и судом действия одного из братьев квалифицированы по статьям «кража» и «грабеж», действия второго - покушение на кражу.

Учитывая личности подсудимых, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, суд назначил наказание: одному брату штраф в размере 70 тысяч рублей, второму – 480 часов обязательных работ.