Суд в Карелии наказал предпринимателя, продававшего контрафакт

Недобросовестный продавец, торговавший в Пряжинском районе контрафактной обувью под видом известного бренда, заплатит штраф, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Арбитражном суде Республики Карелия рассмотрено дело по факту реализации индивидуальным предпринимателем обуви известного иностранного бренда, инициированное прокурором Пряжинского района.

Как показала проверка, в своем магазине предприниматель продавал обувь, не являвшуюся оригинальной продукцией компании. Также у продавца отсутствовала информация об изготовителе обуви, не было товарно-сопроводительных документов и лицензионного соглашения на использование товарного знака.

В результате виновный в административном правонарушении предприниматель заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей. Исполнение постановления суда находится на контроле прокуратуры района.