Суд в Карелии навсегда отобрал автомобиль у водителя, севшего два раза пьяным за руль

В Костомукше водитель, попавшийся повторно пьяным за рулем, лишился автомобиля навсегда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что ранее привлеченный к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения 41-летний житель Костомукши в один из дней сентября 2022 года вновь управлял принадлежащим ему автомобилем в нетрезвом виде.

В судебном заседании водитель полностью признал вину в совершении указанного преступления. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, также с учетом позиции прокурора, суд принял решение о конфискации автомобиля виновного с последующей передачей в собственность государства.