Суд в Карелии обязал администрации пяти поселений выделить деньги на выборы

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Пудожский районный суд Карелии обязал администрации Пяльмского, Шальского, Кривецкого, Авдеевского, Красноборского сельских поселений профинансировать выборы местных глав и депутатов.
Как сообщается на сайте суда, на администрации поселений возложена обязанность обеспечить в полном объеме финансирование деятельности по подготовке и проведению выборов глав, депутатов Совета сельских поселений. Деньги согласно сметам расходов они должны перечислить на счет Территориальной избирательной комиссии Пудожского района республики.
Напомним, выборы состоятся 9 сентября 2018 года.
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