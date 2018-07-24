Суд в Карелии обязал администрации пяти поселений выделить деньги на выборы

Пудожский районный суд Карелии обязал администрации Пяльмского, Шальского, Кривецкого, Авдеевского, Красноборского сельских поселений профинансировать выборы местных глав и депутатов.

Как сообщается на сайте суда, на администрации поселений возложена обязанность обеспечить в полном объеме финансирование деятельности по подготовке и проведению выборов глав, депутатов Совета сельских поселений. Деньги согласно сметам расходов они должны перечислить на счет Территориальной избирательной комиссии Пудожского района республики.

Напомним, выборы состоятся 9 сентября 2018 года.