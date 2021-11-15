Суд в Карелии обязал экс-замначальника отдела МЧС вернуть сумму взятки государству

Костомукшский суд удовлетворил требования прокурора города и признал ничтожной взятку, полученную экс-замначальником подразделения МЧС, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши обратился в суд о взыскании с ранее осужденного бывшего замначальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС суммы полученной взятки.

Напомним, осужденный, еще в должности замначальника отдела, в марте 2020 года в ходе проверки одного из баров Костомукши выявил нарушения, но за взятку в размере 35 тысяч рублей от владельца заведения согласился скрыть эти факты. Суд приговорил экс-замначальника к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 650 тысяч рублей.

По данному иску суд удовлетворил требования прокурора: признал сделку ничтожной и постановил взыскать 35 тысяч рублей в бюджет РФ.

Решение суда в законную силу не вступило.