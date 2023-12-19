Суд в Карелии обязал Соцфонд оплатить пенсионерке проезд к месту отдыха и обратно

После вмешательства прокуратуры жительнице Сегежского района был оплачен проезд к месту отдыха и обратно.

Прокуратура Сегежского района провела проверку по обращению 58-летней местной жительницы о нарушении прав на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Надзорный орган установил, что в марте текущего года женщина выезжала на отдых в Псковскую область. Когда вернулась, подала в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования заявление о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно. К обращению пенсионерка не приложила билеты, так как потеряла их. Дубликат проездных документов перевозчик выдать не смог и предоставил женщине их заверенный текст, который она и передала в Отделение. Однако пенсионерке отказали в выплате.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с иском обязать Отделение Фонда пенсионного и социального страхования обязанности оплатить женщине проезд к месту отдыха и обратно.

Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения взяла под контроль прокуратура Сегежского района, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.