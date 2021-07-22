Суд в Карелии оштрафовал предпринимателя, который не благоустроил дворы в Костомукше

В Костомукше предприниматель наказан за невыполнение условий контракта по благоустройству дворовых территорий, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши в ходе проведения проверки установила, что в апреле 2020 года предприниматель заключил муниципальный контракт на выполнение до 30 сентября 2020 года комплекса работ стоимостью более 1 млн рублей по благоустройству ряда дворовых территорий в Костомукше в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

В установленный срок предприниматель обязательства не исполнил.

В связи с изложенным прокурор города возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела мировой судья назначил виновному лицу административной наказание в виде штрафа в размере более 58 тысяч рублей.