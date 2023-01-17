Суд в Карелии оштрафовал родителей школьника, который поднял одноклассника за ноги и не удержал

В Беломорском районе суд на 80 тысяч рублей оштрафовал родителей школьника за его неправильное воспитание.

Как сообщается на сайте Беломорского районного суда, в инстанции рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Беломорского района в интересах несовершеннолетнего о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью.

В один из дней на территории школы школьник Д., подняв несовершеннолетнего Ч. за ноги, не удержал его, в результате чего последний упал на землю, ударившись головой и левой рукой.

В результате действий Д. здоровью несовершеннолетнего Ч. причинен вред средней тяжести. В возбуждении уголовного дела отказано, в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

Судом установлена причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением родителями Д. обязанностей по воспитанию ребенка и его поведением, причинившим травму несовершеннолетнему Ч., в связи с чем исковые требования прокурора удовлетворены, с родителей несовершеннолетнего Д. в пользу Ч. взыскана компенсация морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано в установленном законом порядке.