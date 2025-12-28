Суд в Карелии оштрафовал водителя на 250 тысяч рублей, лишил прав и конфисковал автомобиль

Сегежский районный суд вынес строгий обвинительный приговор 50-летнему местному жителю по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, оштрафовав его и изъяв автомобиль.
Установлено, что в сентябре 2025 года подсудимый уже был привлечён к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишён водительских прав, сообщает прокуратура Республики Карелия. Однако спустя месяц, в октябре, он вновь сел за руль своего автомобиля «Лада Гранта» в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками полиции на автодороге в городе Сегежа.
С учётом доказательств, представленных гособвинителем, суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение) и назначил наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей и лишения права управлять транспортными средствами на срок 3 года.
Принимая во внимание позицию прокурора, суд также постановил конфисковать принадлежащий осуждённому автомобиль «Лада Гранта» в доход государства. Прокуратура поддержала обвинение.
Ранее в Карелии суд дополнил условный срок направлением к психологу и курсом психокоррекции.