Суд в Карелии отказал владельцу почти полувекового мотоцикла в выдаче дубликата ПТС

Мировой суд отказал жителю Питкярантского района, который требовал признать незаконным отказ в выдаче дубликата паспорта транспортного средства (ПТС) на мотоцикл «ИЖ-49» 1987 года выпуска.
Суд установил, что транспортное средство никогда не состояло на учёте, а истец пропустил срок обращения в суд, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. В федеральной информационной системе также отсутствуют какие-либо данные о нём (госномер, VIN, предыдущий ПТС). Согласно закону, дубликат ПТС выдаётся только в случае утраты документа на ранее зарегистрированное транспортное средство
Истец приобрёл мотоцикл в 1987 году, договор купли-продажи был утрачен, а на учёт транспортное средство никогда не ставилось, поскольку не было цели использовать транспортное средство по назначению. Единственным документом, подтверждающим право собственности, стало решение мирового судьи, которым это право было признано ранее. В марте 2025 года, решив использовать мотоцикл, владелец обратился в ГИБДД за дубликатом ПТС, но получил отказ из-за непредоставления оригинального документа.
Суд согласился с позицией Госавтоинспекции, указав, что риск утраты документов за 37 лет и связанные с этим последствия лежат на истце. Исковые требования были оставлены без удовлетворения.
Истец также пропустил срок исковой давности по этому делу, предусмотренный ч. 5 ст. 219 КАС РФ, который равен шести месяцам после получения отказа от ГИБДД. Обратившись в суд позднее и не представив уважительных причин для пропуска срока, истец получил отказ на освовании ч. 8 ст. 219 КАС РФ.
