«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Суд в Карелии отказал владельцу почти полувекового мотоцикла в выдаче дубликата ПТС
Сегодня 15:32 Общество
Поделиться

Мировой суд отказал жителю Питкярантского района, который требовал признать незаконным отказ в выдаче дубликата паспорта транспортного средства (ПТС) на мотоцикл «ИЖ-49» 1987 года выпуска.

фото: © Столица на Онего

Суд установил, что транспортное средство никогда не состояло на учёте, а истец пропустил срок обращения в суд, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Карелия. В федеральной информационной системе также отсутствуют какие-либо данные о нём (госномер, VIN, предыдущий ПТС). Согласно закону, дубликат ПТС выдаётся только в случае утраты документа на ранее зарегистрированное транспортное средство

Истец приобрёл мотоцикл в 1987 году, договор купли-продажи был утрачен, а на учёт транспортное средство никогда не ставилось, поскольку не было цели использовать транспортное средство по назначению. Единственным документом, подтверждающим право собственности, стало решение мирового судьи, которым это право было признано ранее. В марте 2025 года, решив использовать мотоцикл, владелец обратился в ГИБДД за дубликатом ПТС, но получил отказ из-за непредоставления оригинального документа.

Суд согласился с позицией Госавтоинспекции, указав, что риск утраты документов за 37 лет и связанные с этим последствия лежат на истце. Исковые требования были оставлены без удовлетворения.

Истец также пропустил срок исковой давности по этому делу, предусмотренный ч. 5 ст. 219 КАС РФ, который равен шести месяцам после получения отказа от ГИБДД. Обратившись в суд позднее и не представив уважительных причин для пропуска срока, истец получил отказ на освовании ч. 8 ст. 219 КАС РФ.

Ранее мы сообщали, что суд в Карелии вынес приговор по делу об убийстве группой лиц пятнадцатилетней давности.

Обсудить (0)
