Суд в Карелии отобрал автомобиль у любителя пьяной езды

Житель Карелии, неоднократно пойманный пьяным за рулем, выслушал приговор суда.

Прокуратура Сортавалы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя.



Его признали виновным в нетрезвом вождении. Установлено, что в декабре 2021 года его привлекли за отказ пройти тест на содержание алкоголя в крови.



В декабре 2022 года дорожная полиция вновь остановила его в пьяном виде. Было возбуждено уголовное дело.



Во время предварительного расследования обвиняемый во всем признался и раскаялся. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, лишил прав на два года и конфисковал автомобиль, сообщили в прокуратуре Карелии.