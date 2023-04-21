Суд в Карелии отправил в колонию пенсионера за жестокое избиение незнакомки

Суд в Кемском районе Карелии вынес обвинительный приговор 67-летнему мужчине, который напал на прохожую.

В Кемском районе республики суд пизнал виновным 67-летнего местного жителя в жестоком избиении незнакомой женщины.



Установлено, что в сентябре 2022 года во дворе жилого дома в городе Кемь незнакомка обругала нетрезвого мужчину за его состояние. Тот напал на обидчицу, ударил рукой в грудь, толкнул на землю и избил ногами. В результате травмы потерпевшей квалифицировали как тяжкий вред здоровью.



В 2020 году мужчина условно-досрочно освободился из мест лишения свободы. Суд учел неотбытое наказание и по совокупности отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 4,5 года, рассказали в региональном Следкоме.