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Суд в Карелии пожалел юных угонщиков и не стал оправлять их в тюрьму

Новости. Криминал
09:56, 13 Февраля 2022
фото: © old.mosaica.ru / Даша Юдина

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Суд города Беломорска вынес приговор двоим несовершеннолетним за угон машины и кражу аккумулятора.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2021 года ночью двое подростков угнали автомобиль ВАЗ 2107, припаркованный во дворе жилого дома в Беломорске. В салон машины они проникли через открытую пассажирскую дверь.

В ту же ночь они пришли на территорию гаражного кооператива и там решили угнать другой автомобиль. Разбив стекло задней двери, подростки залезли внутрь и попытались завести двигатель, но в машине не оказалось аккумуляторной батареи.

После этого они поникли в третий автомобиль и украли оттуда аккумулятор.

В ходе предварительного следствия и на судебном заседании подсудимые признали вину и возместили ущерб.

«Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, подсудимым назначен штраф в размере десяти тысяч рублей каждому. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в Следкоме.

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