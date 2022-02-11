Суд в Карелии пожалел юных угонщиков и не стал оправлять их в тюрьму

Суд города Беломорска вынес приговор двоим несовершеннолетним за угон машины и кражу аккумулятора.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2021 года ночью двое подростков угнали автомобиль ВАЗ 2107, припаркованный во дворе жилого дома в Беломорске. В салон машины они проникли через открытую пассажирскую дверь.



В ту же ночь они пришли на территорию гаражного кооператива и там решили угнать другой автомобиль. Разбив стекло задней двери, подростки залезли внутрь и попытались завести двигатель, но в машине не оказалось аккумуляторной батареи.

После этого они поникли в третий автомобиль и украли оттуда аккумулятор.

В ходе предварительного следствия и на судебном заседании подсудимые признали вину и возместили ущерб.



«Учитывая смягчающие наказание обстоятельства, подсудимым назначен штраф в размере десяти тысяч рублей каждому. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в Следкоме.