Суд в Карелии приговорил 17-летнюю девушку за «унижение чести и достоинства» полицейского

В Кондопоге вынесен приговор 17-летней девушке, обвинявшейся в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.



Следствие и суд установили, что в августе 2021 года наряд полиции задержал ее в образовательном учреждении за то, что она находилась там в состоянии алкогольного опьянения. Девушка повела себя агрессивно по отношению к стражам порядка.

«В присутствии посторонних лиц умышленно высказала в их адрес оскорбления, унижающие честь и достоинство. В дальнейшем, не реагируя на законные требования представителей власти прекратить противоправные действия, и продолжая вести себя крайне агрессивно, подсудимая ударила руками по телу сотрудников полиции, причинив им физическую боль», — говорится в сообщении Следкома.



Приговором Кондопожского городского суда по совокупности преступлений подсудимой назначено общее наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.