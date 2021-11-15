Суд в Карелии приговорил водителя, тащившего по земле полицейского, который пытался остановить машину

Кемский городской суд вынес приговор по уголовном делу водителя автомобиля, который попытался скрыться от полицейских во время проверки на дороге.

Об этом сообщили в региональном Управлении Следственного комитета РФ.

Суд установил, что июне 2021 года в поселке Кривой Порог Кемского района подсудимый во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере незаконного оборота оружия предпринял попытку скрыться от полицейских.

Когда один из стражей порядка перегородил ему дорогу, он задел его ногу крылом автомобиля. Второй полицейский в это время схватился за открытое окно водительской двери. Водитель прибавил газу и протащил инспектора волоком около 40 метров, в результате чего он получил травмы.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.