Суд в Карелии признал фиктивным брак, заключённый для получения документов на проживание в России

Брак между 35-летним горожанином и 66-летней гражданкой Грузии, зарегистрированный в 2018 году, признан недействительным в Петрозаводске.

Иск был подан прокурором после проверки. Суд установил, что целью создания семьи не было, люди вместе не проживали, а брак использовался для оформления женщине разрешительных документов на проживание в России. Как пояснил в ходе прокурорской проверки ответчик, он заключил брак по просьбе знакомых, чтобы помочь их родственнице получить российские документы. После регистрации он ничего не знал о её дальнейшей судьбе.



Ответчики, будучи надлежаще извещёнными, в суд не явились. Изучив представленные доказательства, суд вынес заочное решение о признании брака недействительным.



Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

