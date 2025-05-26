Суд в Карелии вынес приговор нетрезвому водителю, который сбил 72-летнюю женщину

Мужчина отправится в исправительный центр и выплатит пострадавшей крупную сумму.

В Сегежском районе Карелии завершилось судебное разбирательство по делу о ДТП, в котором по вине пьяного водителя пострадал пешеход. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

55-летний местный житель признан виновным в наезде на 72-летнюю женщину. Об этом сообщили в прокуратуре республики. Суд установил, что в мае 2024 нетрезвый мужчина года ехал за рулем своего автомобиля по улице Антикайнена в Сегеже. Он не уступил дорогу пенсионерке-пешеходу и совершил наезд. В результате женщина получила тяжелые травмы.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил мужчину к трем годам принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В пользу потерпевшей взыскали 400 тысяч в качестве компенсации морального вреда.