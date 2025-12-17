Суд в Карелии вынес приговор по делу об убийстве группой лиц пятнадцатилетней давности

Пряжинский районный суд Карелии на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных вынес приговор двум местным жителям, виновных в убийстве, совершённом группой лиц из корыстных побуждений в 2010 году.
Организатор преступления приговорён к 15 годам, исполнитель — к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Республики Карелия. Оба отбывают наказание в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что в январе 2010 года мужчины договорились убить ранее не знакомого им молодого человека. Мотивом послужило намерение организатора преступления завладеть квартирой потерпевшего для последующей продажи. Для совершения преступления он привлёк исполнителя и ещё одного соучастника.
Соучастники вывезли жертву в лес Пряжинского района, где нанесли ему множественные удары и затем удушили. Смерть наступила на месте.
Третий соучастник этого преступления был осуждён и приговорён к лишению свободы ранее. Наказание ему уже назначено по другому судебному решению.
