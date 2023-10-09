Суд в Карелии вынес приговор рецидивисту, который ударом ноги отправил женщину на долгое лечение

Гражданин осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Кемский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя района. Его признали виновным в умышленном причинения тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную утрату общей трудоспособности потерпевшей.

Было установлено, что в прошлом году житель Кемского района в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры умышленно толкнул потерпевшую. Она упала, а агрессор ударил ногой лежащую на земле женщину не менее двух раз, причинив ей, по заключению эксперта, тяжкий вред здоровью.

Суд учел все обстоятельства, а также то, что житель Карелии ранее был неоднократно судим и совершил умышленное тяжкое преступление во время условно-досрочного освобождения. В итоге суд приговорил кемлянина к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный был взят под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.