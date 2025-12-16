РЕКЛАМА
«Магия движения / Kargunkojaduz» от Ансамбля «Кантеле» на большой сцене
16 декабря, 16:55
Обществоведение
Как не стать жертвой «схемы Долиной»: советы юриста из Петрозаводска
15 декабря, 18:52
Тема недели
От автобусов до сноса развалюх: Инна Колыхматова рассказала о главных итогах года для Петрозаводска
15 декабря, 14:30
Госавтоинспекция проверяет в Петрозаводске правила перевозки детей

08:39

Суд в Карелии вынес приговор судоводителю за гибель пассажира на Онежском озере

08:20

Карельские игрушки ручной работы получили льготу по маркировке

08:02

Житель севера Карелии награжден Орденом Мужества посмертно

07:38

В Кондопоге подростки устроили взрыв в детской горке и сломали качели

07:21

На набережной в Беломорске появился новый арт-объект «Маяк»

07:00

Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте

06:35

Дерматолог рассказала, как спасти кожу рук зимой

00:32

Второй автомобиль за сутки полыхал в Петрозаводске

00:06

«Теперь у Полины есть дом»: адвокат покупательницы квартиры Долиной прокомментировала резонансное решение суда

23:13

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Директор ансамбля «Кантеле» рассказала о новой программе 

21:30

На Ключевой в Петрозаводске освятили первый в районе храм

20:22

На федеральных трассах Карелии стало больше освещенных участков

19:45

Особая опасность: открытые люки в темноте

19:00

Жителю Петербурга, устроившему разборки с оружием в центре Петрозаводска, продлили арест

18:44

В Минприроды Карелии предупредили, что за незаконно срубленную ель можно сесть в тюрьму

18:32

81 участник СВО прошёл лечение в петрозаводском Госпитале для ветеранов войн с начала года

18:15

Верховный суд отменил прежние решения по делу Долиной и вернул квартиру Лурье

18:11

В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей

18:02

В Карелии лесничий оштрафована на 60 тысяч рублей за бездействие при незаконной вырубке леса

17:38

Младший сержант из Суоярви погиб в ходе СВО на Украине

17:18

В Карелии оценили качество «компенсационного» лесовосстановления в Пряжинском лесничестве

17:10

Перепады температуры от -7°С до +4°С прогнозируют в Карелии 17 декабря

17:01

В Карелии впервые в истории донорскую акцию провели прямо в МФЦ

16:42

В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск

16:22

Директор театра кукол Карелии рассказала, как он изменился за 90 лет

16:00

Рецидивист из Кондопоги украл спиртное на 15 тысяч рублей

15:58

«Энергия Победы» - энергия творчества

15:50

В Петрозаводске усилили контроль за пешеходными дорожками

15:40

Стало известно, кто и когда построит новый мост между Ондозером и Ругозером

15:28

Дачный дом загорелся в Лахденпохском районе

15:18

Жители Карелии смогут бесплатно проверить состояние сердца и суставов

15:14

Ученица петрозаводской музыкальной школы завоевала «бронзу» на конкурсе юных дарований

15:08

Две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку»

14:52

Старт продаж нового жилого комплекса «Легенда» от ГК «СФК»

14:50

В полиции раскрыли причину возгорания Аudi в центре Петрозаводска

14:31

МТС в Республике Карелия запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

14:25

В Карелии поисковики обнаружили обломки боевого самолёта времён Великой Отечественной войны

14:15

Супруги Завистович из Кондопоги отметили 55-летие совместной жизни

13:54

В Петрозаводске без вести пропала 46-летняя женщина

13:43

В Карелии средняя цена нового автомобиля в октябре 2025 года составила более 3 млн рублей

13:27

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину по подозрению в краже

13:07

В одном из районов Петрозаводска жители жалуются на невыносимый запах

12:54

Подросток напал на учеников подмосковной школы с ножом и зарезал четвероклассника

12:40

Умер известный карельский хирург Валентин Богоявленский

12:31

Инспекторы ДПС помогли водителю на трассе в Карелии подкачать спущенное колесо

12:22

Мост и дорогу отремонтируют в карельской деревне Тукса

11:54

В Олонце судят женщину-водителя, которая заснула за рулём и спровоцировала смертельное ДТП

11:42

В Банке России рассказали о «безопасных счетах», на которые мошенники убеждают переводить деньги

11:31

Артур Парфенчиков поручил трудоустроить сотрудников Вяртсильского метизного завода

11:22

Мужчину госпитализировали после ДТП в Медвежьегорском районе

11:14

Секретарь Генсовета «Единой России» рассказал Владимиру Путину о новой Народной программе

11:05

Более 50 домов в Петрозаводске до вечера остались без электричества

10:59

В Сулажгоре снесли аварийный дом

10:48

Петрозаводчанин продал машину и перевел все деньги аферистам

10:32

Россия и Индия планируют отменить визовый режим

10:08

Соседний с Карелией регион атаковали беспилотники

09:45

В Петрозаводске доноров просят сдать кровь перед праздниками

09:39

Автомобиль «Ауди» сгорел в центре Петрозаводска: новые фото и подробности

09:21

На новогодних каникулах вводятся дополнительные автобусные рейсы из Петрозаводска в Петербург

08:59

В Петрозаводске временно запретят сквозной проезд по улице в центре города

08:39

Эксперты рассказали, как выбрать качественную живую елку

08:21

«Мозаика может начать отваливаться в любую минуту»: эксперты подвели итоги обследования панно в Питкяранте

08:01

Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года

07:42

Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

07:21

Проект реставрации Сортавальской усадьбы XIX века вошел в шорт-лист всероссийской премии

07:01

Иномарка сгорела в центре Петрозаводска

06:41

Wildberries & Russ выкупил сеть «Рив Гош»

00:10
Суд в Карелии вынес приговор судоводителю за гибель пассажира на Онежском озере
Сегодня 08:20 Происшествия
Поделиться

В Карелии осужден судоводитель маломерного судна, чьи действия привели к трагической гибели человека.

фото: © Столица на Онего

 Суд признал собранные следствием доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор 46-летнему мужчине — 1,5 лет лишения свободы условно. Он признан виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Установлено, что 31 октября 2024 года обвиняемый, несмотря на неблагоприятные погодные условия и высоту волны, превышающую допустимую для маломерного судна, вышел в акваторию Онежского озера. На борту находился пассажир, которого судоводитель не обеспечил спасательным жилетом.

Во время движения из-за сильной волны судно потеряло остойчивость, и оба мужчины оказались за бортом. Судоводитель сумел самостоятельно забраться на лодку и добраться до берега, не предприняв мер для спасения пассажира. Тело погибшего было обнаружено на берегу озера только в мае 2025 года.

В Калевальском районе водолазы нашли тело пропавшего рыбака. 

Обсудить (0)
В Кондопоге подростки устроили взрыв в детской горке и сломали качели
Сегодня, 07:21 Происшествия
На набережной в Беломорске появился новый арт-объект «Маяк»
Сегодня, 07:00 Благоустройство
Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте
Сегодня, 06:35 Происшествия
Второй автомобиль за сутки полыхал в Петрозаводске
Сегодня, 00:06 Происшествия
