Суд в Карелии вынес приговор судоводителю за гибель пассажира на Онежском озере

В Карелии осужден судоводитель маломерного судна, чьи действия привели к трагической гибели человека.
Суд признал собранные следствием доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор 46-летнему мужчине — 1,5 лет лишения свободы условно. Он признан виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).
Установлено, что 31 октября 2024 года обвиняемый, несмотря на неблагоприятные погодные условия и высоту волны, превышающую допустимую для маломерного судна, вышел в акваторию Онежского озера. На борту находился пассажир, которого судоводитель не обеспечил спасательным жилетом.
Во время движения из-за сильной волны судно потеряло остойчивость, и оба мужчины оказались за бортом. Судоводитель сумел самостоятельно забраться на лодку и добраться до берега, не предприняв мер для спасения пассажира. Тело погибшего было обнаружено на берегу озера только в мае 2025 года.
