Суд в Карелии вынес приговор судоводителю за гибель пассажира на Онежском озере

Во время движения из-за сильной волны судно потеряло остойчивость, и оба мужчины оказались за бортом. Судоводитель сумел самостоятельно забраться на лодку и добраться до берега, не предприняв мер для спасения пассажира. Тело погибшего было обнаружено на берегу озера только в мае 2025 года.

Установлено, что 31 октября 2024 года обвиняемый, несмотря на неблагоприятные погодные условия и высоту волны, превышающую допустимую для маломерного судна, вышел в акваторию Онежского озера. На борту находился пассажир, которого судоводитель не обеспечил спасательным жилетом.

Суд признал собранные следствием доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор 46-летнему мужчине — 1,5 лет лишения свободы условно. Он признан виновным в нарушении правил безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

Более 50 домов в Петрозаводске до вечера остались без электричества

В Банке России рассказали о «безопасных счетах», на которые мошенники убеждают переводить деньги

В Олонце судят женщину-водителя, которая заснула за рулём и спровоцировала смертельное ДТП

В Карелии средняя цена нового автомобиля в октябре 2025 года составила более 3 млн рублей

Две пенсионерки из Карелии лишились почти по миллиону рублей, отдав сбережения «на проверку»

Стало известно, кто и когда построит новый мост между Ондозером и Ругозером

Директор театра кукол Карелии рассказала, как он изменился за 90 лет

В Карелии напомнили, может ли работодатель не предоставить сотруднику неоплачиваемый отпуск

В Карелии лесничий оштрафована на 60 тысяч рублей за бездействие при незаконной вырубке леса

В Карелии пристав поговорил с должником и всего за 3 дня взыскал 200 тысяч рублей

81 участник СВО прошёл лечение в петрозаводском Госпитале для ветеранов войн с начала года

В Минприроды Карелии предупредили, что за незаконно срубленную ель можно сесть в тюрьму

На Ключевой в Петрозаводске освятили первый в районе храм

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте

От автобусов до сноса развалюх: Инна Колыхматова рассказала о главных итогах года для Петрозаводска

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.