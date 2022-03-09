Суд в Карелии вынес приговор женщине, сбросившей свою знакомую с балкона 5 этажа

Сегежанка, убившая свою знакомую, отправится за решетку, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд в Сегеже счел достаточными собранные следователями доказательства для вынесения приговора по делу об убийстве, совершенном 42-летней местной жительницей.

Напомним, ранее сегежские следователи передали в суд дело о смертельной драке в одной из городских квартир. Виновная, поссорившись во время пьянки со своей знакомой, толкнула ее в сторону балконной двери. Женщина перевалилась через перила и упала на землю с высоты более 13 метров, погибнув на месте.

Полицейские быстро нашли виновную, которая была заключена под стражу.

Сегежский городской суд приговорил местную жительницу к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.