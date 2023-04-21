Суд в Карелии взыскал коммунальные долги с детей умершего отца

Кондопожский горсуд решил спор между управляющей компанией и семьей, потерявшей отца, в пользу первой, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Управляющая компания «Кондопожское ММП ЖКХ» обратилась в суд с иском в отношении наследников должника по «коммуналке».



После смерти горожанина плата за аварийно-диспетчерское и паспортное обслуживание не вносилась, накопился долг в размере 12 397 рублей 76 копеек. Жилищная организация просила суд взыскать задолженность с наследников, в том числе пени в сумме 961 рубль 85 копеек.



«Поскольку смерть должника не влечет прекращения обязательств по заключенному им договору, наследник, становится должником», сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии, сославшись на постановление Пленума Верховного суда РФ.



Наследниками умершего кондопожанина являются его несовершеннолетние дети, у которых есть законная представительница.



Поэтому суд взыскал с детей умершего в лице законного представителя сумму долга и пеней. Решение вступило в законную силу.