Напомним , судебный пристав в Петрозаводске задержал женщину с наркотиками на входе в здание суда.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в 2024 году между сторонами был заключен устный договор, по которому ответчик обязался изготовить пристройку к дому истцов. В мае того же года заказчики перевели ему предоплату для приобретения стеклопакетов, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии. Несмотря на данные обещания, подрядчик обязательства не выполнил: доставка стеклопакетов так и не была осуществлена, а денежные средства возвращены не были. Ответчик, уклоняясь от судебного разбирательства, не явился в заседание и не представил каких-либо доказательств, опровергающих требования истцов. Суд, изучив представленные истцами доказательства (включая подтверждение перевода денежных средств), пришел к выводу, что ответчик получил оплату при отсутствии встречного предоставления. В связи с этим иск о взыскании неосновательного обогащения был признан обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

Суд в Карелии взыскал с недобросовестного подрядчика более 150 тысяч рублей в пользу обманутых заказчиков

