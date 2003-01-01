Суд в Карелии взыскал с работодателя компенсацию за производственную травму сотрудника

Работник просил взыскать с компании 500 тысяч рублей, но итоговую сумму выплаты снизили.

Кондопожский городской суд Республики Карелия рассмотрел дело о компенсации морального вреда сотруднику местной организации.

С мужчиной произошел несчастный случай на работе. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, в августе 2024 года мужчина получил серьезную травму руки во время работы. Его госпитализировали и прооперировали.

На момент обращения в суд пострадавший все еще продолжал лечение. Учитывая характер и тяжесть вреда здоровью, он просил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в произошедшем виноваты оба — и работодатель, и работник. На производстве не организовали эффективную систему охраны труда и не проконтролировали соблюдение мер безопасности при работе с электрооборудованием. При этом сотрудник и сам нарушил соответствующие требования.

Суд признал, что и работодатель, и работник несут равную долю ответственности за произошедшее — по 50%. Суд принял решение взыскать с компании в пользу пострадавшего сотрудника компенсацию морального вреда, правда сумму снизили до 150 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

