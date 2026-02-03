Суд в Карелии взыскал с родителей детей деньги за разбитый ими автомобиль

Пудожский районный суд частично удовлетворил иск владельца автомобиля, который был поврежден детьми после ДТП.
Летом 2025 года автомобиль истца попал в ДТП, съехал в кювет и перевернулся, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии. Владелец отбуксировал поврежденный автомобиль на хранение в гаражный бокс в Пудоже. Через несколько дней несовершеннолетние дети, увидев машину, стали бросать в нее камни, кирпичи и прыгать на крыше, нанеся дополнительные повреждения. Уголовное дело в их отношении не возбудили из-за недостижения возраста ответственности.
Истец, проведя независимую оценку, потребовал с родителей детей 305 100 рублей — полную стоимость восстановительного ремонта. Позднее он продал битый автомобиль всего за 20 000 рублей.
Родители ответчиков не согласились с иском, заявив, что автомобиль был старым и уже серьезно пострадал в аварии. Суд удовлетворил их ходатайство о назначении автотехнической экспертизы.
В итоге эксперт установил, что восстановление машины после ДТП было нецелесообразным, так как стоимость ремонта в три раза превышала стоимость самого автомобиля. Стоимость годных остатков транспортного средства после ДТП была оценена в 31 653 рубля, а после повреждения, нанесенного детьми, составила 27 200 рублей. Также было отмечено, что часть повреждений, вменяемых в вину детям, на самом деле была получена в ДТП.
Суд указал, что выводы эксперта о стоимости годных остатков согласуются с продажной ценой автомобиля, который истец продал за 20000 рублей. Взысканию подлежала не стоимость ремонта, а разница в цене остатков до и после действий детей: 31 653 – 27 200 = 4 453 рубля. Эта сумма и была взыскана с родителей в солидарном порядке.
Решение Пудожского районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в законном порядке.
Ранее мы сообщали, что увольнение Александра Крышеня с должности директора Института леса КарНЦ РАН Верховный суд счел законным.