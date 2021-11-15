Суд в Карелии заблокировал сайт, торговавший прививочными сертификатами и QR-кодами

Прокуратура Кондопожского района обнаружила в Интернете сайт с информацией о продаже прививочных сертификатов и QR-кодов.

В ходе мониторинга Сети ведомство выявило сайт, содержащий информацию о продаже прививочных сертификатов и QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от Covid-19 без прохождения медкомиссии и постановки прививок. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По результатам проверки прокуратура Кондопожского района направила в суд исковое заявление о признании данной информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации и ограничении доступа к данному сайту.

Суд поддержал требования прокурора. В настоящее время доступ к сайту заблокирован в рамках применения мер предварительной защиты.

Решение суда после вступления в законную силу будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Карелии для исполнения.

Ранее в Петрозаводске военная прокуратура закрыла сайты, пропагандировавшие криминальную идеологию.