Суд в Карелии закрыл сайт, на котором продавались лицензии охранника

Любой желающий мог купить диплом и удостоверение охранника на сайте, который обнаружила прокуратура Прионежского района, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки обнаружила сайт, где предлагалось приобрести свидетельства о присвоении квалификации частного охранника, диплома и удостоверения охранника, лицензии на осуществлении частной охранной деятельности.

Районный прокурор обратился в Петрозаводский городской суд с иском о включении найденного ресурса в реестр сайтов с запрещенной информацией.

Суд удовлетворил исковые требования, признав информацию на сайте запрещенной к использованию на территории России. Сайт был заблокирован.