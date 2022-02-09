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Суд в Карелии закрыл сайт, на котором продавались лицензии охранника

Новости. Общество
16:16, 11 Февраля 2022

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Любой желающий мог купить диплом и удостоверение охранника на сайте, который обнаружила прокуратура Прионежского района, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки обнаружила сайт, где предлагалось приобрести свидетельства о присвоении квалификации частного охранника, диплома и удостоверения охранника, лицензии на осуществлении частной охранной деятельности.

Районный прокурор обратился в Петрозаводский городской суд с иском о включении найденного ресурса в реестр сайтов с запрещенной информацией.

Суд удовлетворил исковые требования, признав информацию на сайте запрещенной к использованию на территории России. Сайт был заблокирован.

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