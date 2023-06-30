Суд в Карелии заменил рецидивисту два года колонии на принудительные работы

Жителя Медвежьегорского района признали виновным в краже на общую сумму 17 тысяч рублей.

Медвежьегорский районный суд отправил жителя Карелии на принудительные работы вместо двух лет колонии. Его признали виновным в краже имущества на сумму около 17 тысяч рублей.



Осужденный вину признал полностью. При назначении наказания суд учел как смягчающие обстоятельства - полное признание вины, раскаяние, явку с повинной, так и отягчающие - рецидив преступлений и алкогольное опьянение.



В результате предыдущий приговор, два года в колонии, суд заменил на двухлетние принудительные работы с удержанием из зарплаты осужденного 10% в доход государства.



Этим же приговором суда удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговор вступил в законную силу, уточнили в судебной инстанции.