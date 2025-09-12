Россиянину было предъявлено обвинение в госизмене.

Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина по обвинению в госизмене, публичных призывах к осуществлению терроризма и деятельности, направленной против безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Так, указано, что россиянин обвиняется в публичных призывах в сети к осуществлению террористической деятельности и деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, а также в совершении государственной измены.

При этом фигурант не зарегистрирован в России и не владеет недвижимостью. Ранее он выехал в Финляндию, российским правоохранителям сейчас ничего не известно о его местонахождении.

Ранее суд арестовал мужчину на два месяца с момента задержания на территории РФ. Защита не комментирует обстоятельства дела ввиду секретности его содержания.